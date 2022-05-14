Италия

Римляне не смогли обыграть соперника.

Рома в рамках поєдинку тридцять сьомого туру чемпіонату Італії приймала на своєму полі Венецію та зіграла внічию.

Римляни пропустили вже на першій хвилині зустрічі після точного удару Окереке, на що Шомуродов відповів наприкінці матчу.

Рома – Венеція 1:1

Голи: Шомуродов, 76 — Окереке, 1

Рома: Руй Патрісіу — Смоллінг, Кумбула (Ель-Шаараві, 46), Ібаньєс — Мейтленд-Найлз (Карсдорп, 46), Верету (Шомуродов, 60), Крістанте, Пеллегріні, Спінаццола (Залевські, 46) — Перес, Абрахам.

Венеція: Мяєнпяа — Матею (Свобода, 65), Кальдара, Чеккароні, Ампаду, Хапс — Вакка (Фьорділіно, 28), Чрнігой (Ебуехі, 80), Кійїн, Араму (Перець, 65) — Окереке (Юнсен, 8)