Италия

Футболіст отримає пов'язку за ієрархією.

Головний тренер Ювентуса Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував відхід з клубу Джорджо Кьєлліні та Пауло Дібали та назвав нового капітана клубу.

"16 травня остання домашня гра, ми повинні провести її якомога краще. Це прощальна вечірка для Джорджо К’єлліні і останній матч Пауло Дібали. Ми повинні поєднати ці три речі.

Прощання з К’єлліні та з Дібалою — це різні речі: Джорджо йде після 17 років в Ювентусі або щоб отримати досвід виступів в Америці. Кар’єра ж Пауло Дібали ще попереду — він тільки робить наступний крок.

Хто буде капітаном у наступному сезоні? За ієрархією ним стане Бонуччі", — розповів Аллегрі в інтерв'ю Tuttosport.