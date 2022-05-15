Футболіст отримає пов'язку за ієрархією.
Массіміліано Аллегрі, Getty Images
15 травня 2022, 19:07
Головний тренер Ювентуса Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував відхід з клубу Джорджо Кьєлліні та Пауло Дібали та назвав нового капітана клубу.
"16 травня остання домашня гра, ми повинні провести її якомога краще. Це прощальна вечірка для Джорджо К’єлліні і останній матч Пауло Дібали. Ми повинні поєднати ці три речі.
Прощання з К’єлліні та з Дібалою — це різні речі: Джорджо йде після 17 років в Ювентусі або щоб отримати досвід виступів в Америці. Кар’єра ж Пауло Дібали ще попереду — він тільки робить наступний крок.
Хто буде капітаном у наступному сезоні? За ієрархією ним стане Бонуччі", — розповів Аллегрі в інтерв'ю Tuttosport.