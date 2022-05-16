Италия

Аргентинець завершує виступи за туринський колектив.

Пауло Дібала на своїй сторінці в Instagram оголосив про те, що залишить Ювентус після завершення сезону.

"Тяжко знайти правильні слова, щоб попрощатися з вами. Ми разом провели стільки років, пережили стільки емоцій...

Я думав, що ми будемо разом ще більше років, але доля ставить нас на різні шляхи", — написав Дібала.

Дібала виступав за Ювентус з 2015 року, перейшовши із Палермо.

У травні Дібала вийшов на десяте місце у списку найкращих бомбардирів Ювентуса.

Зазначимо, що інтерес до Дібали виявляють англійські клуби, Боруссія Дортмунд та Рома.