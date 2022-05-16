Италия

Football.ua представляє анонс матчу Серії A.

У рамках 37-го туру італійської Серії A туринський Ювентус зіграє проти римського Лаціо.

Ювентуc — Лаціо

Понеділок, 16 травня, 21:45. Ювентус Стедіум (Турин). Головний арбітр матчу — Джованні Айрольді (Мольфетта, Італія). Трансляція на MEGOGO.

Поточний сезон для туринського Ювентусу точно не ввійде до історії великих здобутків. Повернення Массіміліано Аллегрі не спричинило швидке виправлення наболілих проблем колективу, тому футбольний рік "зебри" завершили без жодного здобутку, окрім місця в наступному розіграші Ліги чемпіонів УЄФА. Хоча всі можливості підсолодити собі гіркоту чергової невдачі в Серії A можна було за рахунок Суперкубку чи Кубку Італії, однак у обидвох матчах "бьянконері" поступилися в додатковий час міланському Інтеру, тому тепер навіть не зіграють у наступному розіграші проміжного трофею внутрішньої арени.

У Мауріціо Саррі теж не все добре в Лаціо, проте "орли" все одно майже забронювали за собою місце в Лізі Європи, тому сезон можна вважати помірно вдалим. Римлянам залишається здобути всього одно очко для того, щоб вже точно не втратити власні здобути раніше позиції, а поточна форма "бьянкочелесті" підказує нам, що навіть перемога над Ювентусом не є для них недосяжною метою. Мабуть, якщо б відстань між четвертим та п’ятим рядком була трохи меншою, то на полі Ювентус Стедіум ми б побачили видатний поєдинок, але й без цього командам буде що доводити один одному.

Орієнтовні склади:

Не зіграють: К’єза, Маккенні, Кайо, Артур, Даніло, Закарія.

Що казали перед матчем?

Головний тренер Ювентусу Массіміліано Аллегрі:

"Ми повинні цінувати навіть те, що пішло не так у цьому сезоні: не забуваймо, що хлопці зробили все можливе в сезоні, у якому у нас було багато травм, які зрештою надовго позбавили нас ключових гравців. Я переконаний, що наступного року будемо спостерігати зростання. Як із точки зору окремих людей, так і з точки зору групи".