Туринський клуб розглядає серба як альтернативу Полю Погба.
СЕРГІЙ МІЛІНКОВИЧ-САВІЧ, GETTY IMAGES
16 травня 2022, 19:59
Ювентус зацікавлений у послугах Сергія Мілінковіча-Савіча, повідомляє Calciomercato.
За інформацією джерела, 27-річний футболіст стане пріоритетом для туринського колективу, якщо не вдасться отримати Поля Погба на правах вільного агента з Манчестер Юнайтед.
На Погба претендує ПСЖ, тому Ювентусу не так і просто його підписати.
Зазначимо, що Лаціо не горить бажанням продавати Мілінковіча-Савіча, який у поточному сезоні забив 10 голів та віддав 12 асистів у 45 матчах.