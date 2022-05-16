Италия

Туринський клуб розглядає серба як альтернативу Полю Погба.

Ювентус зацікавлений у послугах Сергія Мілінковіча-Савіча, повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, 27-річний футболіст стане пріоритетом для туринського колективу, якщо не вдасться отримати Поля Погба на правах вільного агента з Манчестер Юнайтед.

На Погба претендує ПСЖ, тому Ювентусу не так і просто його підписати.

Зазначимо, що Лаціо не горить бажанням продавати Мілінковіча-Савіча, який у поточному сезоні забив 10 голів та віддав 12 асистів у 45 матчах.