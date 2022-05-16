Италия

Завершився матч 37 туру чемпіонату Італії.

У передостанньому турі Серії А на полі зійшлися Ювентус та Лаціо.

У туринського колективу була фора у два м'ячі, проте по ходу гри колектив Массіміліано Алегрі упустив її.

На 95-й хвилині гри Мілінкович-Савіч забив гол, який звів гру до нічиєї – 2:2.

Ювентус – Лаціо 2:2

Голи: Влахович, 10, Мората, 36 – Алекс Сандро, 51 (автогол), Мілінковіч-Савіч, 90+5

Ювентус: Перін, К'єлліні (де Лігт, 18), Бонуччі, Алекс Сандро, Локателлі (Аке, 62), Міретті, Куадрадо, Мората (Пеллегріні, 62), Дібала (Палумбо, 78), Бернардески, Влахович (Кін, 62).

Лаціо: Стракоша, Ачербі, Габаррон, Марушич, Луїс Альберто (Башич, 76), Катальді (Лейва, 77), Мілінковіч-Савіч, Ладзарі (Раду, 84), Дзакканьї, Феліпе Андерсон, Жоване Кабрал (Педро, 52)

Попередження: Ачербі (41), Бернардески (45), Куадрадо (68), Аке (80), Мілінковіч-Савіч (83), Габаррон (90).