Оклад фахівця може значно збільшитись.
Сімоне Індзагі, Getty Images
18 травня 2022, 10:58
Міланський Інтер може продовжити співпрацю з головним тренером Сімоне Індзагі найближчим часом.
Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, щоб продовжити контракт із фахівцем, клуб готовий збільшити йому оклад.
Наразі 46-річний італієць заробляє 4,2 мільйони євро на рік. Керівники клубу готові йому підвищити до 5,3 мільйонів.
Діючий договір Індзагі з Інтером розрахований до червня 2023 року. Поки невідомо, до якого року буде діяти нова угода.