Италия

Оклад фахівця може значно збільшитись.

Міланський Інтер може продовжити співпрацю з головним тренером Сімоне Індзагі найближчим часом.

Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, щоб продовжити контракт із фахівцем, клуб готовий збільшити йому оклад.

Наразі 46-річний італієць заробляє 4,2 мільйони євро на рік. Керівники клубу готові йому підвищити до 5,3 мільйонів.

Діючий договір Індзагі з Інтером розрахований до червня 2023 року. Поки невідомо, до якого року буде діяти нова угода.