Камерунський півзахисник продовжить виступи в Серії А, незважаючи на вихід Фулгема до АПЛ.
Андре-Франк Замбо-Ангісса, Getty Images
18 травня 2022, 15:14
Центральний півзахисник Фулгема Андре-Франк Замбо-Ангісса перейде на постійній основі в Наполі, за який наразі він виступає на правах орендної угоди.
Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, посилаючись на слова президента неаполітанців Ауреліо Де Луарентіса, італійський клуб вирішив активізувати пункт про викуп 26-річного камерунця.
Сума трансферу Замбо-Ангісса з Фулгема до Наполі становитиме 15 мільйонів євро.
Нагадаємо, в поточному сезоні камерунський хавбек провів 32 матчі, в яких він віддав 2 асисти.