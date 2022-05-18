Италия

Камерунський півзахисник продовжить виступи в Серії А, незважаючи на вихід Фулгема до АПЛ.

Центральний півзахисник Фулгема Андре-Франк Замбо-Ангісса перейде на постійній основі в Наполі, за який наразі він виступає на правах орендної угоди.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, посилаючись на слова президента неаполітанців Ауреліо Де Луарентіса, італійський клуб вирішив активізувати пункт про викуп 26-річного камерунця.

Сума трансферу Замбо-Ангісса з Фулгема до Наполі становитиме 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, в поточному сезоні камерунський хавбек провів 32 матчі, в яких він віддав 2 асисти.