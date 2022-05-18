Италия

Контракт хорватського півзахисника з Інтером спливає влітку.

Атакуючий півзахисник Іван Перішич може залишити Інтер у літнє трансферне вікно на правах вільного агента через спливаючий контракт.

Сам футболіст поки що не визначився зі своїм майбутнім, і, як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, наступного тижня агент 33-річного хорвата проведе зустріч із керівництвом "нерадзуррі".

Крім того, за інформацією джерела, туринський Ювентус не робив жодних пропозицій Івану Перішичу ​​та сконцентрований на підписанні Поля Погба та Анхеля Ді Марії.

Цього сезону Перішич провів за Інтер 48 матчів, у яких забив 9 голів і віддав 9 асистів.