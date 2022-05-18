Контракт хорватського півзахисника з Інтером спливає влітку.
Іван Перішич, Getty Images
18 травня 2022, 15:59
Атакуючий півзахисник Іван Перішич може залишити Інтер у літнє трансферне вікно на правах вільного агента через спливаючий контракт.
Сам футболіст поки що не визначився зі своїм майбутнім, і, як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, наступного тижня агент 33-річного хорвата проведе зустріч із керівництвом "нерадзуррі".
Крім того, за інформацією джерела, туринський Ювентус не робив жодних пропозицій Івану Перішичу та сконцентрований на підписанні Поля Погба та Анхеля Ді Марії.
Цього сезону Перішич провів за Інтер 48 матчів, у яких забив 9 голів і віддав 9 асистів.