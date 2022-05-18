Италия

Італійський клуб не готовий розлучатися із захисником.

Інтер не збирається відпускати центрального захисника Алессандро Бастоні у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Gazzetta dello Sport, Манчестер Сіті запропонував за італійського футболіста 60 мільйонів євро, але отримав відмову.

У поточному сезоні Алессандро Бастоні провів 43 поєдинки, в яких відзначився голом та трьома результативними передачами.

Тоттенхем розглядає варіанти посилення оборонної лінії завдяки Бастоні.