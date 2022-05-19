Представництво екс-футболістів УПЛ в Серії A збільшиться вже наступного сезону.
Маркос Антоніо, фото ФК Шахтар Донецьк
19 травня 2022, 09:25
Після того, як розіграш будь-яких спортивних змагань на теренах України було припинено через початок чергового витку агресії проти нашої країни, футбольні клуб зробили все можливе заради того, аби вивезти власних виконавців у більш безпечне місце.
Зокрема, легіонери донецького Шахтаря також були вимушені полишити межі країни, а деякі з них уже встигли знайти собі нове місце роботи.
Цим самим шляхом уже в найближчому майбутньому має можливість пройти й бразильський півзахисник "гірників" Маркос Антоніо.
Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, 21-річним виконавцем зацікавився римський Лаціо.
Згідно з опублікованими даними, зустріч поміж представниками українського клубу, агентами гравця та стороною "орлів" уже має певні результати.
Лаціо запропонував Антоніо контракт строком до 2027 року, згідно з яким він буде отримувати по 2 млн євро на рік.
При цьому, Шахтар отримує на свої рахунки 8 млн євро компенсації, до якої можуть у майбутньому долучитися різноманітні бонуси за вдалі виступи виконавця в новому клубі.
Зауважимо, що в поточному сезоні Антоніо зіграв 28 матчів, забивши три м’ячі та віддавши один гольовий пас.