Италия

Футболіст можуть викупити влітку.

Туринський Ювентус розглядає можливість викупу контракту Альваро Морати, який належить мадридському Атлетіко.

У орендному договорі між клубами прописана можлива сума викупу у розмірі 35 мільйонів євро.

Але для керівництва туринців ця сума завелика. Вони готові віддати за нападника не більше 20 мільйонів євро — 15 одразу та 5 бонусами.

Атлетіко отримав пропозицію від "старої сеньйори" та взяв час на роздуми. У клубі дивляться на можливість обміняти Морату в Барселону на Антуана Грізманна.

У 25 матчах Серії А сезону-2021/22 на рахунку 25-річного Морати дев'ять забитих голів та сім асистів.