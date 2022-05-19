Италия

Футболісту подобається виступати в Італії.

Півзахисник Лаціо та збірної Сербії Сергій Мілінковіч-Савіч не планує залишати чемпіонат Італії.

Футболісту подобається виступати у країні, де він провів вже сім років. Проте головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі розповів, що якщо серб покине клуб, то і переїде в інший чемпіонат.

Представники футболіста ведуть перемовини з багатьма топ клубами Європи. Зокрема у його кандидатурі вже не перший рік зацікавлений Манчестер Юнайтед.

Контракт Мілінковіча-Савіча з Лаціо дійсний до літа 2024 року. Керівництво клубу готово продати його за 50-60 мільйонів євро.