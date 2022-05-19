Италия

Футболіст влітку стане гравцем італійського клубу.

Нещодавно нападник Мілана Дівок Орігі, який не мав постійного місця у старті, повідомив керівництво про те, що влітку залишить клуб.

Основним претендентом на бельгійського форварда залишався Мілан. Як повідомив Фабріціо Романо, його плани не змінились.

Орігі просто чекає, щоб пройти усі необхідні медичні тести та підписати контракт з Міланом найближчими тижнями.

Італійському гранду футболіст достанеться на правах вільного агента. Щодо заробітної плати гравця, то вона поки що невідома.