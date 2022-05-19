"Нерадзурі" запропонують нову угоду своєму захиснику.
МІЛАН ШКРІНІАР, GETTY IMAGES
19 травня 2022, 19:25
Інтер не хоче втрачати Мілана Шкрініара, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, 27-річному футболісту буде запропоновано нову угоду до літа 2027 з підвищенням заробітної плати.
Таким чином, Інтер хоче переконати словака відхилити пропозиції від клубів із англійської Прем'єр-ліги.
Діюча угода Шкрініара з Інтером розрахована до літа 2023 року.
У поточному сезоні Шкрініар провів 47 матчів: на його рахунку чотири голи.