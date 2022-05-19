Италия

"Нерадзурі" запропонують нову угоду своєму захиснику.

Інтер не хоче втрачати Мілана Шкрініара, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, 27-річному футболісту буде запропоновано нову угоду до літа 2027 з підвищенням заробітної плати.

Таким чином, Інтер хоче переконати словака відхилити пропозиції від клубів із англійської Прем'єр-ліги.

Діюча угода Шкрініара з Інтером розрахована до літа 2023 року.

У поточному сезоні Шкрініар провів 47 матчів: на його рахунку чотири голи.