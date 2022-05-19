Италия

Півзахисник Шахтаря може продовжити кар'єру в Італії.

Ювентус претендує на Давида Нереса, повідомляє UOL Esporte.

За інформацією джерела, 25-річний футболіст точно вирішив, що покине Україну. Крім Ювентуса, на Нереса також претендує Бенфіка, яка тривалий час вважалася фаворитом.

Зазначимо, що Нерес не провів жодного офіційного матчу за Шахтар.

Нагадаємо, що Нерес перейшов у Шахтар із Аякса. За інформацією Transfermarkt сума трансферу склала 12 мільйонів євро.