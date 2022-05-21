Италия

Антоніо Конте хоче посилити центр поля своєї команди.

Півзахисник італійського Наполі Пйотр Зелінські у поточному сезоні продовжив закріплюватися в статусі ключового футболіста власної команди, зігравши в 41 матчі та забивши сім голів та п’ять гольових передач.

Але становище 28-річного виконавця в складі "південців" є неоднозначним, не дивлячись на ще два роки чинного контракту, що підтверджують постійні чутки щодо його можливого трансферу до іншого клубу.

Зокрема, італійська преса повідомляє про зацікавленість лондонського Тоттенгема та особисто головного тренера "шпор" Антоніо Конте в польському виконавцеві.

Як зауважують працівники ЗМІ, італійський виконавець ще три роки тому хотів запросити Зелінські до міланського Інтера, проте тоді Наполі майже одразу відмовив "зміям".