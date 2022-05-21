Италия

Наставник намагатиметься повернути клуб до Серії А.

Дженоа не змогла врятуватись від вильоту до Серії В та проведе наступний сезон у другому по силі дивізіоні Італії.

Головний тренер "грифонів" Александер Блессін прокоментував своє майбутнє, запевнивши фанатів у скорішому поверненні до еліти італійського футболу.

"Серія В — дуже важка ліга, я не можу нічого обіцяти, так само як і тоді, коли я був призначений тренером команди. Можу запевнити, що ми зробимо все, щоб скоріше повернутись до Серії А.

Я ніколи не думав про те, що написати заяву про звільненя з клубу. Я вірю в довгостроковість цього проекту та буду вірним клубові. Не хочу нічого обіцяти, щоб не розчаровувати фанатів, але наш тренерський штаб зробить все, що від нас залежить.

Хочу вибачитись перед фанатами клубу за виліт. Я розумію, що вам нелегко це прийняти. Клуб теж страждав через ситуацію, в котрій ми опинились", — розповів фахівець для Sky Italia.

Відзначимо, що свій останній матч сезону Дженоа проведе сьогодні вдома проти Болоньї. Стартовий свисток прозвучить о 18:15 за київським часом.