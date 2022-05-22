Италия

Керманич римлян зароблятиме за новою угодою 3,5 мільйона євро на рік

Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі підпише зі своїм нинішнім клубом нову угоду. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, переговори між керівництвом римського клубу та італійським фахівцем, що йдуть з листопада минулого року, знаходяться на завершальній стадії.

Незабаром сторони мають оголосити про продовження контракту на офіційному рівні.

Зазначається, що за новою угодою Мауріціо Саррі зароблятиме у Лаціо 3,5 мільйона євро за сезон, а сам контракт буде розрахований до 2025 року.