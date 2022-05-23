Италия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Серії A.

Венеція та Кальярі напередодні мали змогу провести свій заключний матч у італійський Серії A, який у підсумку міг би стати рятівним для сардинського колективу, проте для цього йому потрібно було обігравати останню команду "елітної" першості. Без забитих м’ячів це зробити виявилося неможливо.

Огляд матчу:

Венеція — Кальярі 0:0

Венеція: Мяєнпя — Свобода, Кальдара, Чеккарони — Матею, Чернігой (Фіорділіно, 55), Ампаду, Хапс — Перец (Леал, 89), Кюізанс (Тессманн, 73) — Йонсен (Мікаельссон, 73).

Кальярі: Краньо — Алтаре, Чеппітеллі (Ловато, 59), Карбоні — Белланова, Нандес, Грассі (Перейро, 80), Дейола (Марін, 58), Лікоянніс (Рог, 34) — Жоао Педро, Паволетті (Кейта, 80).

Попередження: Чеппітеллі, Нандес, Алтаре.

Джерело: MEGOGO.