Италия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Серії A.

У останньому турі італійської Серії A Салернітана мала можливість самостійно забезпечити собі порятунок від вильоту з "елітного" дивізіону, але три пропущені м’ячі ще в першому таймі домашнього протистояння проти Удінезе та нереалізований пенальті збоку суперників ущент зруйнували ці плани. Після перерви Салернітана пропустила ще одного разу, проте зрештою Кальярі свій матч не виграв, тому "морські коники" залишилися в найвищому дивізіоні.

Огляд матчу:

Салернітана — Удінезе 0:4

Голи: Деулофеу, 6, Несторовські, 34, Удогіє, 42, Перейра, 57



На 45+6-й хвилині Роберто Перейра не забив пенальті (воротар).

Салернітана: Белец — Гьомбер (Рібері, 63), Радовановіч, Фасіо — Маццоккі, Л. Кулібалі (М. Кулібалі, 46), Бохінен (Кастанос, 63), Верді (Перотті, 63), Руджері (Зортеа, 46) — Джуріч, Бонаццолі.

Удінезе: Паделлі — Бекао (Бенковіч, 87), Нуйтінк, Перес — Моліна, Перейра (Пафунді, 68), Уоллас, Макенго, Удогіє (Соппі, 68) — Деулофеу (Самарджич, 46), Несторовські (Пінці, 90+2).

Попередження: Белец — Перейра.