Италия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Серії A.

Міланський Інтер в останньому турі італійської Серії A в заочному форматі протистояв Мілану в рамках чемпіонський перегонів, але зрештою навіть перемоги над генуезькою Сампдорією йому було недостатньо для захисту титулу.

Огляд матчу:

Інтер — Сампдорія 3:0

Голи: Перішич, 49, Корреа, 55, 57

Інтер: Ханданович — Шкріньяр, де Врей (Раноккія, 73), Бастоні (Дімарко, 60) — Думфріс, Барелла (Відаль, 59), Брозович, Чалханоглу, Перішич (Гозенс, 59) — Корреа (Кайседо, 73), Мартінес.

Сампдорія: Аудеро — Берешинськи, Йосіда (Маньяні, 78), Феррарі, Ауджелло — Роналду Вієйра (Аскільд, 77) — Кандрева (Дамсгор, 62), Торсбю (Трімболі, 62), Рінкон (Йєпес, 84), Сабірі — Капуто.

Попередження: Йосіда (5), Барелла (29), Феррарі (66).

Джерело: MEGOGO.