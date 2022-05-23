До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Серії A.
Інтер — Сампдорія, Getty Images
23 травня 2022, 09:55
Міланський Інтер в останньому турі італійської Серії A в заочному форматі протистояв Мілану в рамках чемпіонський перегонів, але зрештою навіть перемоги над генуезькою Сампдорією йому було недостатньо для захисту титулу.
Огляд матчу:
Інтер — Сампдорія 3:0
Голи: Перішич, 49, Корреа, 55, 57
Інтер: Ханданович — Шкріньяр, де Врей (Раноккія, 73), Бастоні (Дімарко, 60) — Думфріс, Барелла (Відаль, 59), Брозович, Чалханоглу, Перішич (Гозенс, 59) — Корреа (Кайседо, 73), Мартінес.
Сампдорія: Аудеро — Берешинськи, Йосіда (Маньяні, 78), Феррарі, Ауджелло — Роналду Вієйра (Аскільд, 77) — Кандрева (Дамсгор, 62), Торсбю (Трімболі, 62), Рінкон (Йєпес, 84), Сабірі — Капуто.
Попередження: Йосіда (5), Барелла (29), Феррарі (66).
Джерело: MEGOGO.