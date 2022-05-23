Италия

Football.ua підбив підсумки останнього туру Серії A.

Пристрасний італійський футбол та змагання двох величних міланських колективів за чемпіонський титул — у поточному сезоні Серія A дійсно повернулася до своїх найкращих образів. Інтрига була живою до останньої миті, але зрештою все стало на свої місця.

Кальярі, Дженоа та Венеція наступний футбольний рік розпочнуть у другому дивізіоні, тоді як Салернітана зуміла врятуватися.

Ліга чемпіонів

Місця на груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА від Італії були заброньовані заздалегідь, а становище неаполітанського Наполі та туринського Ювентуса відносно один одного також було відоме. Залишалося питання лише стосовно чемпіона країни, і тут Мілан зрештою домігся свого, упевнено розібравшись із Сассуоло (3:0). Перемога Інтера в грі проти Сампдорії (3:0) не мала жодного впливу.

Ліга Європи

Дві римські команди одноосібно зайняли два вільних місця на груповому етапі Ліги Європи в якості представників Італії, та не віддавали їх нікому аж до самого кінця. Зрештою, відставання Роми від Лаціо виявилося настільки суттєвим, що перемога "вовків" над Торіно (3:0) лише зменшила дистанцію до "орлів", які не змогли обіграти "Верону" (3:3).

Ліга конференцій

У третьому за вагою клубному європейському турнірі зіграє Фіорентина, яка здолала туринський Ювентус на своєму полі (2:0). Бергамаська Аталанта провалила другу половину сезону, тому український півзахисник Руслан Маліновський ризикує залишитися поза єврокубками на наступний рік.

Поразка від Емполі (0:1) на власному полі лише підтвердила гнітючий настій у команді Джан П’єро Гасперіні.