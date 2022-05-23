Италия

Аргентинський форвард, певне, ухвалив остаточне рішення залишитися у Серії А.

Нападник Пауло Дібала, який вирішив залишити Ювентус на правах вільного агента наприкінці поточного сезону через спливаючий контракт, визначився зі своїм новим клубом.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, головний претендент на 28-річного аргентинця, міланський Інтер, знаходиться за крок від підписання зіркового футболіста.

Очікується, що контракт Дібали з "нерадзуррі" буде розрахований на три сезони, а річна зарплата аргентинського форварда в новому клубі складе 7 мільйонів євро.

У поточному сезоні Пауло Дібала провів за Ювентус 39 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 15 голів та віддав 6 результативних передач.