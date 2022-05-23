Италия

Аргентинський футболіст ухвалить рішення про своє майбутнє пізніше.

Нападник Ювентуса Пауло Дібала розповів, що ще не визначився зі своїм майбутнім.

"Я ще не вирішив. Завтра буду в Іспанії, потім буде час для відпустки.

Я виберу найкраще рішення для себе", — наводить слова 28-річного футболіста журналіст Фабріціо Романо.

Контракт Дібала з Ювентусом спливає 30 червня.

За чутками, фаворитом на підписання Пауло є Інтер: "нерадзурі" пропонують аргентинцю угоду на три роки із заробітною платою сім мільйонів євро за сезон.