Аргентинський футболіст ухвалить рішення про своє майбутнє пізніше.
ПАУЛО ДІБАЛА, GETTY IMAGES
23 травня 2022, 23:59
Нападник Ювентуса Пауло Дібала розповів, що ще не визначився зі своїм майбутнім.
"Я ще не вирішив. Завтра буду в Іспанії, потім буде час для відпустки.
Я виберу найкраще рішення для себе", — наводить слова 28-річного футболіста журналіст Фабріціо Романо.
Контракт Дібала з Ювентусом спливає 30 червня.
За чутками, фаворитом на підписання Пауло є Інтер: "нерадзурі" пропонують аргентинцю угоду на три роки із заробітною платою сім мільйонів євро за сезон.