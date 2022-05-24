Италия

Хорватський футболіст підпише нову угоду з міланською командою.

Іван Перішич вирішив залишитися в Інтері, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, 33-річний футболіст підпише нову угоду з клубом.

Очікується, що це буде дворічна угода, за якою він отримуватиме п'ять мільйонів євро за сезон.

У поточному сезоні Перішич провів 49 матчів за Інтер: на його рахунку десять голів та дев'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що інтерес до Перішіча виявляє лондонський Челсі.