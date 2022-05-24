Хорватський футболіст підпише нову угоду з міланською командою.
ІВАН ПЕРІШИЧ, GETTY IMAGES
24 травня 2022, 00:59
Іван Перішич вирішив залишитися в Інтері, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За його інформацією, 33-річний футболіст підпише нову угоду з клубом.
Очікується, що це буде дворічна угода, за якою він отримуватиме п'ять мільйонів євро за сезон.
У поточному сезоні Перішич провів 49 матчів за Інтер: на його рахунку десять голів та дев'ять результативних передач.
Раніше повідомлялося, що інтерес до Перішіча виявляє лондонський Челсі.