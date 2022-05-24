Уругвайський нападник може повернутися до Неаполя.
ЕДІНСОН КАВАНІ. GETTY IMAGES
24 травня 2022, 14:51
Едінсон Кавані зацікавив Наполі, повідомляє журналіст Екрем Конур.
За його інформацією, неаполітанська команда розглядає уругвайця як посилення лінії атаки.
Нагадаємо, що Кавані вже виступав за Наполі з 2010 до 2013 року. У 137 матчах за італійську команду він забив 104 голи і зробив 14 результативних передач.
У поточному сезоні Кавані провів 15 матчів в АПЛ за Манчестер Юнайтед: на його рахунку два голи та одна результативна передача.