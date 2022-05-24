Италия

Уругвайський нападник може повернутися до Неаполя.

Едінсон Кавані зацікавив Наполі, повідомляє журналіст Екрем Конур.

За його інформацією, неаполітанська команда розглядає уругвайця як посилення лінії атаки.

Нагадаємо, що Кавані вже виступав за Наполі з 2010 до 2013 року. У 137 матчах за італійську команду він забив 104 голи і зробив 14 результативних передач.

У поточному сезоні Кавані провів 15 матчів в АПЛ за Манчестер Юнайтед: на його рахунку два голи та одна результативна передача.