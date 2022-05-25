Италия

Футболіст став найкращим захисником Серії А.

За підсумками сезону-2021/22 італійської Серії А гравець Торіно Глейсон Бремер став найкращим захисником турніру.

Наразі головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні розглядає варіант натуралізації футболіста.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, футболіст вже у 2023 році зможе надягнути футболку національної команди, якщо до цього не отримає виклик до збірної Бразилії.

Дружина футболіста має італійське коріння та вже подала документи на отримання громадянства. Завдяки цьому футболіст також має таке право.

25-річний Бремер виступає за Торіно з 2018 року. До цього він мав досвід ігор за Сан-Паулу на юнацькому рівні та Атлетіко Мінейро на професійному.