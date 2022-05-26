Италия

Бельгієць може повернутися до Серії А наступного літа.

Ромелу Лукаку хоче покинути Челсі та повернутися до Італії, повідомляє Football Italia із посиланням на Il Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, 29-річний футболіст привернув увагу з боку Мілана та Ювентуса.

"Россонері" хочуть орендувати форварда, а "б'янконери" не готові витрачати на нього великі кошти, оскільки взимку придбали Душана Влаховича за 80 мільйонів євро.

У поточному сезоні Лукаку провів 44 матчі у всіх турнірах: на його рахунку 15 голів та 2 асисти.