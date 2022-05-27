Италия

Бразильський центрбек продовжить контракт із неаполітанцями.

Центральний захисник Жуан Жезус, чий контракт із Наполі спливає влітку цього року, продовжить виступи за свій нинішній клуб.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 30-річний бразилець залишиться у стані неаполітанців та продовжить угоду.

Терміни та фінансові деталі майбутньої угоди не уточнюються.

У поточному сезоні Жуан Жезус провів за Наполі 28 матчів у всіх турнірах, у яких він забив один гол та заробив два попередження.