Центральний захисник Жуан Жезус, чий контракт із Наполі спливає влітку цього року, продовжить виступи за свій нинішній клуб.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 30-річний бразилець залишиться у стані неаполітанців та продовжить угоду.

Терміни та фінансові деталі майбутньої угоди не уточнюються.

У поточному сезоні Жуан Жезус провів за Наполі 28 матчів у всіх турнірах, у яких він забив один гол та заробив два попередження.