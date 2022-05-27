Бразильський центрбек продовжить контракт із неаполітанцями.
Жуан Жезус, getty images
27 травня 2022, 11:26
Центральний захисник Жуан Жезус, чий контракт із Наполі спливає влітку цього року, продовжить виступи за свій нинішній клуб.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 30-річний бразилець залишиться у стані неаполітанців та продовжить угоду.
Терміни та фінансові деталі майбутньої угоди не уточнюються.
У поточному сезоні Жуан Жезус провів за Наполі 28 матчів у всіх турнірах, у яких він забив один гол та заробив два попередження.