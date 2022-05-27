Италия

Досвідчений ворота вирішив, що майбутній сезон для нього стане останнім.

Іспанський воротар Лаціо Пепе Рейна нещодавно продовжив контракт з клубом. Це відбулось автоматично, так як у контракті був прописаний такий пункт.

Досвідчений воротар заявив, що сезон-2022/23 стане останнім для нього на професійному рівні.

"Я проведу ще один рік, який у мене залишився за контрактом із Лаціо. Після цього я маю намір завершити кар'єру.

Наступний сезон стане 24 у моїй професійній кар'єрі. Після цього хочу стати тренером. У вересні наступного року почну проходити тренерські курси", — заявив Рейна.

Нагадаємо, що у сезоні-2021/22 на рахунку 39-річного футболіста 17 ігор (33 пропущених голи, три "сухих" матчі) за сезон.