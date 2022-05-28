Колишній гравець донецького Шахтаря змінить клуб, але залишиться в Італії.
ГЕНРІХ МХІТАРЯН, GETTY IMAGES
28 травня 2022, 17:00
Півзахисник Роми Генріх Мхітарян у літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку. Про це повідомляє італійський журналіст Джанлука Ді Марціо.
За інформацією джерела, у послугах 33-річного вірменина зацікавлений міланський Інтер, який уже досяг усної домовленості з футболістом.
Також зазначається, що Рома ще може укласти нову угоду із колишнім гравцем Шахтаря. Його чинний контракт розрахований до літа 2022 року.
Цього сезону Мхітарян провів 44 матчі, в яких забив п'ять голів і віддав дев'ять результативних передач.