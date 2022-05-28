Италия

Колишній гравець донецького Шахтаря змінить клуб, але залишиться в Італії.

Півзахисник Роми Генріх Мхітарян у літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку. Про це повідомляє італійський журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, у послугах 33-річного вірменина зацікавлений міланський Інтер, який уже досяг усної домовленості з футболістом.

Також зазначається, що Рома ще може укласти нову угоду із колишнім гравцем Шахтаря. Його чинний контракт розрахований до літа 2022 року.

Цього сезону Мхітарян провів 44 матчі, в яких забив п'ять голів і віддав дев'ять результативних передач.