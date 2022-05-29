Италия

Бельгійський нападник може знову стати героєм саги про повернення до колишнього клубу.

Разом із завершенням цього сезону добігає кінця й угода між туринським Ювентусом та його нападником Пауло Дібалою, через що за аргентинським виконавцем уже потроху почала вишиковуватися черга з потенційних покупців.

Зокрема, до їхнього переліку належить і міланський Інтер, однак робити перший крок із свого боку "нерадзуррі" поки що не квапляться.

Італійська преса пояснює пасивну поведінку "змій" наявністю в них можливості повернути до свого складу нападника лондонського Челсі Ромелу Лукаку, який тільки на початку цього сезону перейшов зі складу Інтеру до "синіх".

За один футбольний рік бельгійський виконавець зіграв 44 матчі, забивши при цьому 15 голів та віддавши дві гольові передачі, що не відповідає тій результативності, яку він мав під час виступів у Серії A.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, Лукаку наразі ладен навіть піти на зменшення заробітної платні в потенційному новому клубі, аби тільки залишити команду Томаса Тухеля.