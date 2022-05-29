Италия

Іспанський півзахисник не продовжить кар'єру у складі "фіалок".

Хосе Кальєхон більше не виступатиме за Фіорентину, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, з 35-річним футболістом не буде продовжено контракт, який спливає 30 червня.

Таким чином, Кальєхон стане вільним агентом. Про інтерес до іспанця з боку інших клубів наразі не повідомляється.

У сезоні-2021/22 Кальєхон провів 30 ігор у Серії А: на його рахунку один гол і два асисти.