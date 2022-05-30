Италия

Для клубу ця подія перша у своїй історії.

У стикових матчах за вихід до Серії А між собою іргали Монца та Піза.

Перший поєдинок закінчився з рахунком 2:1 на користь Монці, а у грі у відповідь клуб зумів повторно здолати опонента — 4:3.

Таким чином, загалом Монца обіграла Пізу із загальним рахунком 6:4 і вперше в історії вийшла у вищий дивізіон Італії – Серію А.

Піза – Монца 3:4

Голи: Торрегросса, 1, Херманнсон, 9, Мастіну, 90+1 – Пепін, 20, Марроне, 96, Гютк'єр, 101.

Вилучений: Ламанна, 104.