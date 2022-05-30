Для клубу ця подія перша у своїй історії.
Гравці Монци, twitter.com/ACMonza
30 травня 2022, 00:25
У стикових матчах за вихід до Серії А між собою іргали Монца та Піза.
Перший поєдинок закінчився з рахунком 2:1 на користь Монці, а у грі у відповідь клуб зумів повторно здолати опонента — 4:3.
Таким чином, загалом Монца обіграла Пізу із загальним рахунком 6:4 і вперше в історії вийшла у вищий дивізіон Італії – Серію А.
Піза – Монца 3:4
Голи: Торрегросса, 1, Херманнсон, 9, Мастіну, 90+1 – Пепін, 20, Марроне, 96, Гютк'єр, 101.
Вилучений: Ламанна, 104.