Италия

"Сині" та "нерадзурі" ведуть переговори щодо бельгійського форварда.

Ромелу Лукаку може повернутися до Інтеру, повідомляє журналіст Нізаар Кінселла.

За його інформацією, "сині" та "нерадзурі" ведуть переговори щодо потенційної оренди 29-річного нападника.

Челсі розглядає можливість оренди Лукаку, але запросить у Інтера щонайменше 12 мільйонів євро за це. Крім того, буде опція викупу і структура, що дозволяє розподілити платіж на кілька сезонів.

У сезоні-2021/22 Лукаку провів 44 матчі за Челсі у всіх турнірах: на його рахунку 15 голів та 2 асисти.