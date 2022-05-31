"Сині" та "нерадзурі" ведуть переговори щодо бельгійського форварда.
РОМЕЛУ ЛУКАКУ, GETTY IMAGES
31 травня 2022, 14:55
Ромелу Лукаку може повернутися до Інтеру, повідомляє журналіст Нізаар Кінселла.
За його інформацією, "сині" та "нерадзурі" ведуть переговори щодо потенційної оренди 29-річного нападника.
Челсі розглядає можливість оренди Лукаку, але запросить у Інтера щонайменше 12 мільйонів євро за це. Крім того, буде опція викупу і структура, що дозволяє розподілити платіж на кілька сезонів.
У сезоні-2021/22 Лукаку провів 44 матчі за Челсі у всіх турнірах: на його рахунку 15 голів та 2 асисти.