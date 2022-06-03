Италия

"Нерадзуррі" оперативно знайшли заміну Івану Перишичу, який перебрався до Тоттенгема.

Атакуючий півзахисник Генріх Мхітарян вирішив не продовжувати нинішній контракт із Ромою, який спливає влітку 2022 року.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, 33-річний вірмен уже визначився зі своїм новим клубом, яким стане міланський Інтер.

Мхітарян відхилив пропозицію Роми про продовження контракту і вирішив приєднатися до стану "нерадзуррі", які раніше втратили Івана Перишича через його трансфер до Тоттенгема.

Головною мотивацією Мхітаряна у цьому питанні стали виступи у Лізі чемпіонів, де Інтер гратиме наступного сезону, тоді як Рома задовольнятиметься Лігою Європи.

Угода з переходу досвідченого вірмена до Інтера завершена. Незабаром гравець пройде медичне обстеження і про трансфер буде оголошено офіційно.