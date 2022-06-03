"Нерадзуррі" оперативно знайшли заміну Івану Перишичу, який перебрався до Тоттенгема.
Генріх Мхітарян, Getty images
03 червня 2022, 20:20
Атакуючий півзахисник Генріх Мхітарян вирішив не продовжувати нинішній контракт із Ромою, який спливає влітку 2022 року.
Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, 33-річний вірмен уже визначився зі своїм новим клубом, яким стане міланський Інтер.
Мхітарян відхилив пропозицію Роми про продовження контракту і вирішив приєднатися до стану "нерадзуррі", які раніше втратили Івана Перишича через його трансфер до Тоттенгема.
Головною мотивацією Мхітаряна у цьому питанні стали виступи у Лізі чемпіонів, де Інтер гратиме наступного сезону, тоді як Рома задовольнятиметься Лігою Європи.
Угода з переходу досвідченого вірмена до Інтера завершена. Незабаром гравець пройде медичне обстеження і про трансфер буде оголошено офіційно.