Италия

Керманич залишається в міланському клубі.

У поточному сезоні міланський Інтер закріпив за собою володіння кубком та суперкубком Італії, однак утратив звання чинного чемпіона країни, поступившись у чемпіонський перегонах сусідам за містом у особі Мілану.

Цей результат у підсумку жодним чином не похитнув довіру до головного тренера "змій" Сімоне Індзагі, якому керівництво клуба вже готово запропонувати новий контракт на додачу до ще двох років, які залишаються до завершення поточної угоди.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, 46-річному фахівцю запропонували продовжити взаємини ще на один рік.

При цьому очікується на швидку згоду збоку Індзагі, тому вже найближчими днями варто очікувати на офіційне оголошення від прес-служби Інтера.