Италия

Команда опинилася в скрутному становищі наприкінці сезону.

Виступи італійської Спеції під керівництвом Тіаго Мотти в цьому сезоні навряд чи можна вважати вдалими, оскільки команда відірвалася всього лишень на шість балів від зони вильоту.

Це, у свою чергу, може спричинити ситуацію, коли контракт із 39-річним керманичем, до кінця якого ще залишається два роки, буде припинено достроково.

Керівництво клубу наразі займається пошуками потенційної заміни для Мотти, а головним претендентом на потенційну вакантну посаду є італійський фахівець Лука Готті.

54-річний керманич за свою професійну кар’єру змінив уже чимало клубів, останнім із яких майже до кінця 2021 був Удінезе, де за підсумком двох років роботи він провів 87 матчів (1,17 очок у середньому за гру).

На його рахунку також є співпраця з юнацьким складом Мілану, Тревізо, Трієстіни та кількома іншими командами.