Италия

Ще один бразилець може залишити Шахтар.

У зв’язку з початком чергового витку агресії проти України, футбол у нашій країні було переведено до режиму очікування, тож гравці, зокрема, клубів української Прем’єр-ліги наразі вимушені обходитися без належної ігрової практики.

Бажання легіонерів при цьому залишити склади наших команд при цьому є цілком природніми та зрозумілими, а донецький Шахтар таким чином може залишитися ще без одного виконавця з бразильськім паспортом.

Італійська Фіорентина цього сезону покладалася на іспанського правого захисника Альваро Одріосолу, однак той вирішив повернутися до мадридського Реалу, якому належать права на нього, та спробувати закріпитися в складі "галактікос".

Саме через це "лілії" наразі будуть вимушені виходити на трансферний ринок у пошуках відповідних пропозицій, аби не залишитися з одним лишень Лоренцо Венуті на цій позиції.

До поля зору Фіо потрапили одразу троє футболістів, серед яких для українського вболівальника цікавим є передусім бразилець Додо з Шахтаря.

Італійський клуб будет обирати між ним, Ектором Бельєріном із севільського Бетіса та Зекі Челіком із французького Лілля.

"Гірники" хочуть отримати за свого виконавця 15 млн євро, що суттєво ускладнює перемовини.

У цьому сезоні Додо встиг зіграти в 26 матчах та віддати чотири гольові передачі.