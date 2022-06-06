Италия

Колумбійський футболіст може продовжити кар'єру у складі римлян.

Хуан Куадрадо зацікавив Рому, повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, Ювентус готовий відпустити 34-річного футболіста, чий контракт розрахований до літа 2023 року.

Куадрадо хоче заробляти п'ять мільйонів євро за сезон, а в Ювентусі він автоматично продовжив угоду із зарплатою три мільйони.

Ювентус хотів би продати Куадрадо закордон, але міг би погодитись з обміном на гравця з Роми.

Зазначимо, що інтерес до Куадрадо також виявляють клуби з АПЛ та Катару.