Колумбійський футболіст може продовжити кар'єру у складі римлян.
ХУАН КУАДРАДО, GETTY IMAGES
06 червня 2022, 16:57
Хуан Куадрадо зацікавив Рому, повідомляє Calciomercato.
За інформацією джерела, Ювентус готовий відпустити 34-річного футболіста, чий контракт розрахований до літа 2023 року.
Куадрадо хоче заробляти п'ять мільйонів євро за сезон, а в Ювентусі він автоматично продовжив угоду із зарплатою три мільйони.
Ювентус хотів би продати Куадрадо закордон, але міг би погодитись з обміном на гравця з Роми.
Зазначимо, що інтерес до Куадрадо також виявляють клуби з АПЛ та Катару.