Италия

"Россонері" хочуть посилити півзахист за допомогою португальського півзахисника.

Мілан працює над придбанням Ренату Санчеша, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, клуб, як і раніше, веде переговори з Ліллем щодо 24-річного футболіста. Вперше Мілан розпочав переговори з французькою командою ще у січні.

Зазначимо, що також "россонери" хочуть отримати іншого гравця Лілля — захисника Свена Ботмана.

У сезоні-2021/22 Ренату провів за Лілль 31 матч у всіх турнірах, у яких він забив 2 голи та віддав 5 асистів.