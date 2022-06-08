Италия

Захисник занадто популярний на трансферному ринку.

22-річний центральний захисник французького Лілля Свен Ботман у цьому сезоні вчергове довів власні амбіції в Лізі 1, тож найближчим часом розраховує отримати новий виклик у спортивній кар’єрі.

Італійський Мілан упродовж певного відтинку часу вважався ледь не єдиним фаворитом у боротьбі за право підписати контракт із нідерландським виконавцем, однак, уже тоді, коли необхідні папери було вже фактично розкладені столом, виник інтерес ізбоку одразу трьох англійських клубів.

Манчестер Юнайтед, Тоттенгем та Ньюкасл своїми активними запитами призупинили процес підписання угоди між Ботманом та "россонері", тож зараз італійський клуб більше працює над контрактом португальського півзахисника Ренату Санчеша.

Як повідомляє італійська преса, Лілль із великою часткою ймовірності може припасти на більш вагому фінансову пропозицію збоку інших клубів, бо Мілан не хоче платити "догам" 40-45 млн євро за гравця.

У цьому сезоні Ботман зіграв у 32 матчах, забивши три голи та віддавши одну гольову передачу.