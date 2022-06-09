Италия

Футболіст долучився до виступів за основу команду з академії клубу тільки на початку сезону.

Міланський Інтер у цьогорічній літній трансферній кампанії планує зробити акцент на довгостроковій перспективі, залучивши до свого складу молодих виконавців.

Зокрема, як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, "змії" вже досягли відчутного прогресу під час перемовин щодо придбання опорного півзахисника Емполі Крістьяна Асллані.

20-річний вихованець "адзуррі" тільки на початку цього сезону долучився до основного складу свого рідного клубу, але вже встиг відіграти 34 матчі, забивши при цьому чотири голи та віддавши дві гольові передачі.

Інтер наразі досяг цілковитої домовленості про трансфер із самим футболістом, тож тепер оговорює з Емполі умови його переходу.

Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 10 млн євро.