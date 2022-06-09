Италия

Переговори між сторонами ще тривають.

Одразу після того, як стало відомо про відсутність домовленості між аргентинським нападником Пауло Дібалою та туринським Ювентусом щодо продовження термінів спливаючого контракту, однією з найбільших інтриг італійської Серії A під час літнього трансферного вікна стало наступне місце роботи безумовно талановитого виконавця.

Станом на сьогоднішній день, найближче до підписання контракту з 28-річним футболістом підібрався міланський Інтер.

Як повідомляє італійська преса, напередодні відбувся черговий раунд переговорів між представниками гравця та клубу, під час яких агенти намагалися наполягати на підвищенні рівня можливої заробітної платні свого клієнта з 5,5 млн євро за сезон + різноманітні бонуси, які запропонували "змії".

Інтер хоче заручитися чотирирічними відносинами з аргентинцем.

Минулого сезону Дібала провів 36 матчів, у яких забив 15 голів і віддав шість результативних передач.