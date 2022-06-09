Италия

Клуб не має чіткого бачення переліку гравців у центрі захисту на наступний сезон.

Досвідчений центральний захисник неаполітанського Наполі Каліду Кулібалі нещодавно сповістив футбольну спільноту проте, що припиняє виступи на міжнародному рівні в складі збірної Сенегалу, бажаючи сконцентруватися на клубній кар’єрі.

Однак, чи буде це продовження мати місце саме в Неаполі, 30-річний виконавець говорити відмовився.

"Я не хочу вам брехати, тому що я не знаю, що буде з моїм майбутнім. За цей період виступів у національній збірній у мене не було можливість поговорити з будь-ким стосовно цього питання", — заявив сенегальський захисник.

Тим часом, "південці" вже потрохи починають напрацьовувати питання гідної заміни для свого лідера захисту.

До ока Наполі припав футболіст турецького Фенербахче Кіма Мін Чже, який у свої 25-років уже має за плечима перемоги в двох розіграшах чемпіонату та Кубку Південної Кореї, а також перемогу в складі збірної до 23 років на Азійських іграх.

У цьому сезоні Кім зіграв у 40 матчах, забивши один гол, але наразі відновлюється від пошкодження стопи.