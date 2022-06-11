Италия

Італійський клуб планує підсилитися забивним форвардом.

Літнє трансферне вікно в Європі потрохи набирає обертів, тому клуби з різних країн застосовують усі наявні в них контакти заради пошуків якісних підсилень.

Винятком із цього процесу не став й італійський Сассуоло, який відправив власних представників до далекого Уругваю за тим, аби слідкувати за грою нападника місцевого Пеньяроля Агустіна Альвареса.

21-річний виконавець долучився до основної команди "жовто-чорних", вихованцем яких він і є, лише взимку 2020 року, після чого провів відносно непоганий сезон із 23 голами та п’ятьма гольовими передачами за 40 матчів, за підсумком чого навіть викликався до табору національної команди.

Однак, уже в поточному сезоні його результативність кричуще впала — по одному голу та гольовій передачі за 20 зіграних матчів.

Не дивлячись на це, Сассуоло, як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, готово запропонувати 11 млн євро за цього футболіста.

Згідно з останніми даними, усі необхідні домовленості між клубами вже було досягнуто, тож на наступному тижні Альварес уперше завітає до Італії.