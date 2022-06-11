Италия

Сербський футболіст може продовжити кар'єру у англійській Прем'єр-лізі.

У літнє трансферне вікно Арсенал хоче посилити лінію півзахисту, повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, лондонський клуб готовий запропонувати 50 мільйонів євро за Сергія Мілінковіча-Савича. З чуток, Лаціо готовий відпустити свого футболіста, але за 65 мільйонів.

Таку суму, ймовірно, готовий запропонувати Ньюкасл, але сербський хавбек не прагне переходу до складу "сорок".

Раніше повідомлялося, що президент Лаціо Клаудіо Лотіто не хоче відпускати Мілінковіча-Савича.