Аргентинський футболіст, найімовірніше, продовжить кар'єру у складі "нерадзурі".
ПАУЛО ДІБАЛА, GETTY IMAGES
12 червня 2022, 20:30
Інтер проведе черговий етап переговорів із Пауло Дібала наступного тижня, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, сторони сподіваються дійти повної угоди. Очікується, що заробітна плата 28-річного футболіста становитиме шість мільйонів євро та бонуси.
Нагадаємо, що 30 червня Дібала стане вільним агентом, оскільки закінчиться його контракт із Ювентусом.
Минулого сезону Дібала провів 36 матчів, у яких забив 15 голів і віддав шість результативних передач.