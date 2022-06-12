Италия

Аргентинський футболіст, найімовірніше, продовжить кар'єру у складі "нерадзурі".

Інтер проведе черговий етап переговорів із Пауло Дібала наступного тижня, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, сторони сподіваються дійти повної угоди. Очікується, що заробітна плата 28-річного футболіста становитиме шість мільйонів євро та бонуси.

Нагадаємо, що 30 червня Дібала стане вільним агентом, оскільки закінчиться його контракт із Ювентусом.

Минулого сезону Дібала провів 36 матчів, у яких забив 15 голів і віддав шість результативних передач.