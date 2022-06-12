Рома запропонували підписати Гарета Бейла, повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, "вовки" від цієї пропозиції відмовилися, оскільки мають інші трансферні плани.

Крім того, 32-річний футболіст, як і раніше, зберігає високі зарплатні апетити, чого не може дозволити собі Рома.

Нагадаємо, що Бейл виступав за Реал з 2013 року. У поточному сезоні Гарет провів 5 матчів у Прімері: на його рахунку один гол.