Римський клуб відмовився від можливості отримати валлійського вінгера.
ГАРЕТ БЕЙЛ, GETTY IMAGES
12 червня 2022, 21:59
Рома запропонували підписати Гарета Бейла, повідомляє Calciomercato.
За інформацією джерела, "вовки" від цієї пропозиції відмовилися, оскільки мають інші трансферні плани.
Крім того, 32-річний футболіст, як і раніше, зберігає високі зарплатні апетити, чого не може дозволити собі Рома.
Нагадаємо, що Бейл виступав за Реал з 2013 року. У поточному сезоні Гарет провів 5 матчів у Прімері: на його рахунку один гол.