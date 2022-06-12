Италия

Римський клуб відмовився від можливості отримати валлійського вінгера.

Рома запропонували підписати Гарета Бейла, повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, "вовки" від цієї пропозиції відмовилися, оскільки мають інші трансферні плани.

Крім того, 32-річний футболіст, як і раніше, зберігає високі зарплатні апетити, чого не може дозволити собі Рома.

Нагадаємо, що Бейл виступав за Реал з 2013 року. У поточному сезоні Гарет провів 5 матчів у Прімері: на його рахунку один гол.